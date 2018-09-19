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العاهل السعودي يبحث مع رئيس وزراء باكستان مستجدات الاحداث الاقليمية

05:47 م الأربعاء 19 سبتمبر 2018
العاهل السعودي يبحث مع رئيس وزراء باكستان مستجدات الاحداث الاقليمية

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرياض - (د ب أ):

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في الديوان الملكي في مدينة جدة، غربي السعودية، اليوم الأربعاء، مع رئيس وزراء باكستان، عمران خان، العلاقات بين البلدين، إضافة الى الأحداث الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الملك سلمان وخان استعرضا خلال المباحثات، العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وآفاق تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث آخر الأحداث على الساحة الإقليمية.

يذكر أن رئيس الوزراء الباكستاني وصل أمس الثلاثاء إلى جدة في أول زيارة خارجية له، بعد توليه منصبه مؤخرا.

وقال وزير الإعلام الباكستاني، فؤاد شودري، إن اختيار خان المملكة كأول دولة يزورها منذ توليه رئاسة الوزراء، يعكس متانة العلاقات الأخوية والعمق الاستراتيجي بين البلدين.

وأشار إلى أن علاقات باكستان مع المملكة تضمن وحدة وتماسك الأمة الإسلامية، إلى جانب ضمان الأمن الإقليمي.

وتأتي زيارة خان إلى المملكة تلبية لدعوة من العاهل السعودي، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان.

ومن المقرر أن يتجه خان بعد السعودية إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي مساء اليوم الأربعاء لمناقشة العلاقات الثنائية مع ولى عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

الرياض سلمان بن عبدالعزيز السعودية مدينة جدة باكستان عمران خان

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