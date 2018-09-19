بريطانيا تحذّر رعاياها من السفر إلى إيران

القاهرة – (مصراوي):

حذّرت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، رعاياها بمن فيهم حاملو الجنسية الإيرانية من مخاطر السفر إلى إيران، بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وتواجه الشركات الأجنبية المتعاملة مع طهران، ضغوطًا، بسبب عقوبات أمريكية فرضتها الشهر الماضي على إيران، وأخرى مرتقبة في نوفمبر المقبل.

وفي 9 مايو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية عليها، وعلى الشركات الأجنبية المتعاملة معها.