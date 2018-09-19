قطر تتعهد بمعاملة فريق رياضي إسرائيلي في الدوحة كـ"سفراء للسلام"

القاهرة - (مصراوي):

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن قطر سترحب برياضيين إسرائيليين من المقرر أن يشاركون في بطولة العالم للجمباز التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة في أكتوبر المقبل.

وذكرت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، أن جمعية الجمباز الإسرائيلية تلقت رسالة من الدوحة تقول: "نحن نحب الرياضة ونكرم الرياضيين الذين يمثلون بلادهم كسفراء للسلام والوئام"، حسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضافت الرسالة: "نتعهد ونعد بأن يكون الموقف تجاه إسرائيل مثل أي بلد آخر خلال المسابقات"، مما يعني أن الدوحة ستسمح للاعبين برفع العلم الإسرائيلي، واستخدام رموز هذا العلم، وأبرزها النجمة السداسية.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة للرسالة القطرية الموجهة من الاتحاد القطري للجمباز، إلى جمعية الجمباز الإسرائيلية، وتحمل تاريخ 29 أبريل 2018.

وقالت القناة إن الرسالة القطرية إلى إسرائيل جاءت بعد ضغط من عضو الكنيست في حزب المستقبل، يوئيل رازبوزوف، الذي طلب من محامين توجيه رسالة إلى قطر بمعاملة الرياضيين الإسرائيليين كغيرهم.

وقال رازبوزوف: "من الطريقة التي صاغوا بها الخطاب، يتضح أن محاولات المقاطعة الرياضية تعرضهم للخطر أكثر من إسرائيل. يجب أن تبقى الرياضة بعيدة عن السياسة".