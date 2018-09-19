تركيا تخفف شروط منح الجنسية وسط أزمة الليرة

اسطنبول - (د ب أ):

قلصت تركيا بشكل كبير متطلبات رأس المال والاستثمارات العقارية للحصول على الجنسية التركية، في جهود تهدف إلى تشجيع تدفق رؤوس الأموال، وسط ضعف الليرة.

ونشرت سلسلة من التعديلات للمعايير المالية للحصول على الجنسية التركية في صحيفة "أوفيشيال جازيت" اليوم الأربعاء.

ووفقا لذلك، فإن أجنبيا يملك عقارا قيمته 250 ألف دولار أو مبالغ معادلة بالليرة، لمدة ثلاث سنوات سيكون مؤهلا للحصول على الجنسية التركية. وكان هذا المبلغ سابقا مليون دولار.

وتم تقليص الحد الأدنى لاستثمارات رأس المال الثابت للحصول على الجنسية إلى 500 ألف دولار، من مليوني دولار.

والأجنبي الذي يودع 500 ألف دولار في بنوك تركية، لمدة ثلاث سنوات سيكون قادرا على الحصول على الجنسية التركية وكان المبلغ السابق ثلاثة ملايين دولار.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان خلال اجتماع اليوم الأربعاء في أنقرة "لا يوجد أي أزمة ولا غير ذلك.. هذا كله تلاعب".

وتتعامل البلاد مع العديد من نقاط الضعف الهيكلية في اقتصادها، بما في ذلك زيادة العجز في الحسابات الجارية وارتفاع الديون الخاصة بسعر صرف العملات للشركات وارتفاع معدلات البطالة.

وكان اردوغان قد أصدر الاسبوع الماضي مرسوما يقضي بأن يتم شراء وبيع وتأجير العقارات واستئجار المركبات بالليرة بدلا من العملة الأجنبية.