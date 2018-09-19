من هو الرئيس التنفيذي الجديد للصندوق السيادي القطري؟

كتبت- رنا أسامة:

عيّنت قطر منصور بن إبراهيم آل محمود رئيسًا تنفيذيًا لصندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، الأربعاء.

ونقلت الوكالة الرسمية عن أمر أميري أنه "تقرر تعيين الرئيس التنفيذي السابق للجهاز الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني وزيرًا للدولة، وفق رويترز.

جاء ذلك بعد أن قرّر الشيخ عبدالله، الذي ينتمي للعائلة الحاكمة في قطر، مُغادرة منصبه بشكل مفاجئ بعد نحو 4 سنوات على رأس واحد من أكبر الصناديق السيادية في العالم.

ولم يتم الإفصاح حتى الآن عن أسباب الرحيل المُفاجيء للشيخ محمد، الذي عُيّن رئيسًا تنفيذيًا لهيئة الاستثمار القطرية في ديسمبر 2014 خلفًا لأحمد السيد.

بحسب تقارير محلية، شغل منصور بن إبراهيم منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة في متاحف قطر منذ عام 2014.

كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق لشؤون الاستثمار، إذ كان معنيًّا بالإشراف على كافة الأعمال المتعلقة بالاستثمار. وقبلها عمل مديرًا لإدارة المخاطر في جهاز قطر للاستثمار.

وتمتد خبرات المسؤول القطري لتشمل مناصب في مجالس إدارة كل من بنك قطر الوطني والديار القطرية وشركة حصاد الغذائية، وفق الموقع الالكتروني الرسمي لمتاحف قطر.

يضم الصندوق السيادي القطري، الذي تأسّس عام 2005، أصولًا بحوالي 320 مليار دولار.

ويُصنّف في المرتبة العاشرة بين أكبر صناديق الثروة على مستوى العالم، وفقًا لمعهد صناديق الثروة السيادية SWFI. ويمتلك حصصًا في شركات عالمية تتراوح بين شركة "جلينكور" السويسرية العملاقة إلى البنك البريطاني "باركليز".