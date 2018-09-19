مقتل 16 من طالبان في اشتباك جنوب أفغانستان

قندهار - (د ب أ):

ذكر رئيس شرطة مدينة قندهار جنوب أفغانستان اليوم الاربعاء أن 16 مسلحا على الاقل من طالبان قتلوا وأصيب 14 آخرين في اشتباك وقع الليلة الماضية في منطقة شوراباك، طبقا لما ذكرته قناة "تولو.نيوز" التلفزيونية الافغانية اليوم.

وأضاف عبد الرزاق أن طالبان هاجمت الكتيبة الخامسة لقوات الحدود، الليلة الماضية واستمر الاشتباك حتى الرابعة صباح اليوم الاربعاء.

وفي هذا الهجوم أصيب اثنان من قوات الحدود.

وعلى الجانب الاخر، ذكر مصدر أمني أنه خلال الاشتباك، قتل أربعة جنود من قوات الحدود وأصيب خمسة آخرون.

ولم تعلق طالبان بعد.