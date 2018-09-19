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    الصين تطلق صاروخا فضائيا قادرا على نقل 140 طنا عام 2028

    09:08 ص الأربعاء 19 سبتمبر 2018
    الصين تطلق صاروخا فضائيا قادرا على نقل 140 طنا عام 2028

    بكين - (أ ش أ):
    أعلنت إدارة الصين الوطنية للفضاء أن الصين تعتزم إطلاق صاروخ حامل للحمولات الثقيلة "لونج مارش -9" في عام 2028.

    وقال مدير قسم هندسة الأنظمة بإدارة الصين الوطنية للفضاء "لي قوه بينغ" –في كلمة خلال المؤتمر العالمي للتثقيف العلمي للعام 2018 في الصين- إن طول الصاروخ "لونج مارش-9" سيتجاوز 90 مترا، وسيصل قطر المرحلة الأساسية إلى 10 أمتار، وسيكون الصاروخ قادرا على نقل حمولة تصل إلى 140 طنا لمدار أرضي منخفض، أي خمسة أضعاف قدرة الصاروخ "لونج مارش-5".
    وأضاف أن الصاروخ سيكون قادرا على توصيل 50 طنا لمدار انتقال ثابت بين الأرض والقمر.
    وتطور الصين صاروخ الفضاء المتوسط "لونج مارش-8" الذي من المتوقع أن يقوم بأول رحلاته في عام 2020.وكانت قد أطلقت سلسلة صواريخ "لونج مارش" 284 مرة، وأرسلت أكثر من 400 مركبة فضائية إلى الفضاء.

    هذا المحتوى من

    Asha
    الصين اطلاق صاروخ تكنولوجيا الصواريخ أبحاث الفضاء
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