الصين تطلق صاروخا فضائيا قادرا على نقل 140 طنا عام 2028

بكين - (أ ش أ):

أعلنت إدارة الصين الوطنية للفضاء أن الصين تعتزم إطلاق صاروخ حامل للحمولات الثقيلة "لونج مارش -9" في عام 2028.

وقال مدير قسم هندسة الأنظمة بإدارة الصين الوطنية للفضاء "لي قوه بينغ" –في كلمة خلال المؤتمر العالمي للتثقيف العلمي للعام 2018 في الصين- إن طول الصاروخ "لونج مارش-9" سيتجاوز 90 مترا، وسيصل قطر المرحلة الأساسية إلى 10 أمتار، وسيكون الصاروخ قادرا على نقل حمولة تصل إلى 140 طنا لمدار أرضي منخفض، أي خمسة أضعاف قدرة الصاروخ "لونج مارش-5".

وأضاف أن الصاروخ سيكون قادرا على توصيل 50 طنا لمدار انتقال ثابت بين الأرض والقمر.

وتطور الصين صاروخ الفضاء المتوسط "لونج مارش-8" الذي من المتوقع أن يقوم بأول رحلاته في عام 2020.وكانت قد أطلقت سلسلة صواريخ "لونج مارش" 284 مرة، وأرسلت أكثر من 400 مركبة فضائية إلى الفضاء.