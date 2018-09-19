أكثر الكلمات إنتشاراً

بطاقات التموين العودة إلى المدارس حماية المستهلك حادث الغسيل الكلوي مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

ترامب: اتفاق الكوريتين على نزع السلاح النووي "مثير للغاية"

07:23 ص الأربعاء 19 سبتمبر 2018
ترامب: اتفاق الكوريتين على نزع السلاح النووي "مثير للغاية"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق الذي أبرمته الكوريتان بهدف نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وسعيهما لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2032 بأنه "أمر مثير للغاية".

جاء ذلك في تغريدة نشرها ترامب عبر حسابه على تويتر.

وقال ترامب إن العرض الخاص بتفكيك المنشآت النووية والسماح بالتفتيش النووي "يخضع لمفاوضات نهائية".

كما أشار إلى أن رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية (1950 – 1953) ستظل تعود إلى الولايات المتحدة، وهي نقطة أساسية بالنسبة للمسؤولين الأمريكيين.

ترامب نزع السلاح النووي شبه الجزيرة الكورية دورة الألعاب الأولمبية تفكيك المنشآت النووية

الخبر التالى:

المبعوث الأممي إلى ليبيا: يجب تنفيذ وقف إطلاق النار في طرابلس
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان