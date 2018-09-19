ترامب: اتفاق الكوريتين على نزع السلاح النووي "مثير للغاية"

واشنطن - (د ب أ):

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق الذي أبرمته الكوريتان بهدف نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وسعيهما لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2032 بأنه "أمر مثير للغاية".

جاء ذلك في تغريدة نشرها ترامب عبر حسابه على تويتر.

وقال ترامب إن العرض الخاص بتفكيك المنشآت النووية والسماح بالتفتيش النووي "يخضع لمفاوضات نهائية".

كما أشار إلى أن رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية (1950 – 1953) ستظل تعود إلى الولايات المتحدة، وهي نقطة أساسية بالنسبة للمسؤولين الأمريكيين.