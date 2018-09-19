كندا تلوح بالانسحاب من المحادثات التجارية مع أمريكا ما لم تحصل على اتفاق جيد

مونتريال - (د ب أ):

قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، الثلاثاء، إن حكومة بلادها مستعدة للانسحاب من المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة ما لم تخرج بـ"اتفاق جيد".

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها فريلاند للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء في أوتاوا قبل توجه مسؤولين كنديين كبار إلى واشنطن لعقد جولة جديدة من الاجتماعات مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر بشأن إعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).

وأوضحت فريلاند: "حكومتنا ملتزمة بالخروج باتفاق جيد من أجل الكنديين ونعتقد في نهاية المطاف أن عدم التوصل لاتفاق أفضل من التوصل لاتفاق سيء".

وفي الوقت نفسه، قالت فريلاند إنها عملت بشكل مكثف مع لايتهايزر وفريقه على مدى الأسابيع الأربعة الماضية في جو ودي، واكتسبت فهمًا أفضل للقضايا على كلا الجانبين.

وسبق أن أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي أنها توصلت إلى اتفاق من حيث المبدأ مع المكسيك حول اتفاقية تجارة حرة ثلاثية.

وأمام كندا والولايات المتحدة حتى أول أكتوبر لتقديم اتفاقهما إلى الكونجرس الأمريكي ليتم ضمه إلى الاتفاق الذي وقعته إدارة ترامب مع المكسيك.

وهدد ترامب باستبعاد كندا من الاتفاق التجاري الثلاثي إذا استمرت أوتاوا في رفض المطالب الأمريكية.