بيع مليون نسخة من كتاب "الخوف" عن ترامب في أول أسبوع

كتب- محمد قاسم:

أعلنت شركة طباعة الكتب الأمريكية، سايمون وشوستر، عن بيع أكثر من مليون نسخة من كتاب "الخوف.. ترامب في البيت الأبيض" للصحفي الأمريكي المخضرم، بوب وودوارد.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، بأن كتاب وودورد الذي يهاجم فيه الرئيس دونالد ترامب باع أكثر من 1.1 مليون نسخة بعد أسبوع واحد من نشره.

يعد الكتاب من بين أسرع الكتب التي تم بيعها في التاريخ، وكذلك بالنسبة لمؤسسة سايمون وشوستر، التي تنشر أيضا لكل من ستيفن كينغ، ودوريس كيرنز غودوين، وماري هيغينز كلارك.

ينضم "الخوف" الآن إلى كتاب (نار وغضب) لمؤلفه مايكل وولف الذي باع مليون نسخة والذي يتحدث عن إدارة ترامب الفوضوية.