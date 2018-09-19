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رئيسة وزراء بريطانيا: مازلنا جميعا جزءًا من عائلتنا الأوروبي

04:30 ص الأربعاء 19 سبتمبر 2018
رئيسة وزراء بريطانيا: مازلنا جميعا جزءًا من عائلتنا الأوروبي

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

لندن - (د ب أ):

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في مقال بصحيفة ألمانية نشرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى بعض المرونة التي أظهرتها بريطانيا حتى الآن في مفاوضات البريكست إذا تم التوصل لاتفاق يحظى بقبول الجانبين.

وكتبت ماي في صحيفة "دي فيلت": "من أجل التوصل إلى خاتمة ناجحة، مثلما طورت المملكة المتحدة موقفها، فإن الاتحاد الأوروبي يحتاج أن يفعل نفس الشيء"، وذلك لدى طرحها أفكار حكومتها بشأن قضايا ما بعد البريكست وقضايا الحدود الأيرلندية.

وأضافت: "بالنية الحسنة والتصميم من قبل الجانبين، يمكننا تجنب الخروج الذي يجلب المشاكل وإيجاد طرق جديدة للعمل معا."

وتابعت: "في الاتحاد الأوروبي أو خارجه، مازلنا جميعا جزءًا من عائلتنا الأوروبية ويجب أن نظل أصدقاء جيدين ندعم سلامة وازدهار بعضنا البعض".

تيريزا ماي بريطانيا الاتحاد الأوروبي مفاوضات البريكست

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