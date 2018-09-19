رئيس بولندا يطالب بقاعدة عسكرية أميركية.. ويقترح تسميتها "فورت ترامب"

مصراوي:

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه يدرس بشكل "جدي جدا" إمكانية إقامة قاعدة عسكرية أميركية دائمة في بولندا.

وقال ترامب خلال استقباله نظيره الرئيس البولندي، آندري دودا في البيت الأبيض "ندرس هذا الأمر بشكل جدي جدا"، وفق موقع "سكاي نيوز عربية".

وأضاف الرئيس الأميركي "أن بولندا مستعدة للمساهمة بشكل كبير لكي يكون للولايات المتحدة وجود في بولندا"، مضيفا "إذا كانوا مستعدين للقيام بذلك فهذا يعني بأننا سنتكلم بالتأكيد في الموضوع".

من جهته، دعا الرئيس البولندي خلال المؤتمر الصحافي المشترك نظيره الأميركي إلى "نشر مزيد من الجنود الأميركيين في بولندا".

وأضاف مخاطبا ترامب "آمل بأن تتخذ قرار نشر المزيد من الوحدات والتجهيزات (...) أرغب في رؤية قاعدة أميركية دائمة في بولندا"، واقترح أن يكون اسمها "فورت ترامب".