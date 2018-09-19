أكثر الكلمات إنتشاراً

بطاقات التموين العودة إلى المدارس حماية المستهلك حادث الغسيل الكلوي مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

رئيس بولندا يطالب بقاعدة عسكرية أميركية.. ويقترح تسميتها "فورت ترامب"

03:03 ص الأربعاء 19 سبتمبر 2018
رئيس بولندا يطالب بقاعدة عسكرية أميركية.. ويقترح تسميتها "فورت ترامب"

رئيس بولندا آندري دودا والرئيس الامريكي ترامب

مصراوي:

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه يدرس بشكل "جدي جدا" إمكانية إقامة قاعدة عسكرية أميركية دائمة في بولندا.

وقال ترامب خلال استقباله نظيره الرئيس البولندي، آندري دودا في البيت الأبيض "ندرس هذا الأمر بشكل جدي جدا"، وفق موقع "سكاي نيوز عربية".

وأضاف الرئيس الأميركي "أن بولندا مستعدة للمساهمة بشكل كبير لكي يكون للولايات المتحدة وجود في بولندا"، مضيفا "إذا كانوا مستعدين للقيام بذلك فهذا يعني بأننا سنتكلم بالتأكيد في الموضوع".

من جهته، دعا الرئيس البولندي خلال المؤتمر الصحافي المشترك نظيره الأميركي إلى "نشر مزيد من الجنود الأميركيين في بولندا".

وأضاف مخاطبا ترامب "آمل بأن تتخذ قرار نشر المزيد من الوحدات والتجهيزات (...) أرغب في رؤية قاعدة أميركية دائمة في بولندا"، واقترح أن يكون اسمها "فورت ترامب".

ترامب بولندا قاعدة عسكرية أميركية آندري دودا

الخبر التالى:

المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقا في "تهجير الروهينغا"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان