محكمة تركية تقرر حبس 9 من حزب العمال الكردستاني اعتقلوا في عملية "عفرين"

اسطنبول - (د ب أ):

قضت محكمة تركية الثلاثاء، بحبس 9 "إرهابيين" من حزب العمال الكردستاني، اعتقلتهم الاستخبارات التركية قبل أيام في سوريا، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول.

وأسند الادعاء العام التركي إلى "الإرهابيين" تهم "القتل العمد" و"الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة" و"السعي لتقويض وحدة الدولة"، حيث أمرت المحكمة بحبسهم رهن المحاكمة، حسب الأناضول.

وأعلنت تركيا، الجمعة الماضية، أن استخباراتها اعتقلت 9 "إرهابيين" في منطقة عفرين، شمالي سورية.

وقال أردال أطا والي هطاي، جنوبي تركيا، في تصريحات صحفية إنه جرى إلقاء القبض على "الإرهابيين" بسورية ونقلهم إلى تركيا بهدف محاكمتهم، لأنهم "شاركوا في هجوم أدّى لمقتل عسكريين تركيين اثنين، خلال عملية "غصن الزيتون" بمنطقة عفرين، مطلع 2018.