أبرز التصريحات في 24 ساعة: زيارتي لمصر أقنعتني بتعميق التعاون مع القاهرة

القاهرة - مصراوي:

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستتخذ قرارا قريبا بشأن وجود قواتها في سوريا، فيما أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أن بلاده مستمرة في العمل لتحقيق الحل السياسي للأزمة، وقال رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، إن زيارته الأخيرة لمصر عززت القناعة بضرورة تعميق التعاون مع القاهرة وباقي الأطراف في المنطقة.