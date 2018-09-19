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أبرز التصريحات في 24 ساعة: زيارتي لمصر أقنعتني بتعميق التعاون مع القاهرة

12:30 ص الأربعاء 19 سبتمبر 2018
أبرز التصريحات في 24 ساعة: زيارتي لمصر أقنعتني بتعميق التعاون مع القاهرة

دونالد توسك

القاهرة - مصراوي:

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستتخذ قرارا قريبا بشأن وجود قواتها في سوريا، فيما أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أن بلاده مستمرة في العمل لتحقيق الحل السياسي للأزمة، وقال رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، إن زيارته الأخيرة لمصر عززت القناعة بضرورة تعميق التعاون مع القاهرة وباقي الأطراف في المنطقة.

دونالد ترامب سوريا بشار الجعفري الاتحاد الأوروبي

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