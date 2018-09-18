مفاوض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: أكتوبر يمثل "لحظة الحقيقة"

بروكسل (د ب أ)

قال ميشيل بارنييه، مفاوض الاتحاد الاوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، اليوم الثلاثاء، إن الضغوط تتصاعد للتوصل لاتفاق في الأسابيع القادمة بشأن كيفية إدارة خروج بريطانيا من الاتحاد، ووصف شهر أكتوبر المقبل بأنه "لحظة الحقيقة".

وفي الوقت نفسه، قال إن الاتحاد الأوروبي قد يرغب في النظر في مزيد من المرونة في واحدة من أكثر القضايا الشائكة حتى الآن، وهي إدارة الحدود بين جمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، وايرلندا الشمالية، التي ستخرج من الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا.

ويتفق الطرفان على أنه يجب ألا تكون هناك حدود صعبة لكنهما لم يتفقا على شكل الحل. وهناك خلافات مستمرة حول طبيعة اتفاقية "دعم" مؤقتة تضمن عدم تعطل التجارة.

واقترح بارنييه اليوم الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي قد يكون لديه مجال أكبر للتوصل إلى حل وسط.

وقال "نحن على استعداد لتحسين هذا الاقتراح" ، مشيرا إلى أن العمل في الجانب البريطاني "مستمر".

واضاف "اننا نوضح البضائع التي يجب فحصها، وتحديد أين يتم ذلك ومتى وبواسطة من".

وأدلى بارنييه بتصريحاته مساء اليوم قبل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في مدينة سالزبورج النمساوية غدا لحضور قمة غير رسمية تستغرق يومين حيث ستكون الهجرة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الموضوعات الرئيسية.

وقد أصبحت مسألة المواعيد النهائية لخروج بريطانيا مسألة ملحة حيث يحاول المفاوضون إيجاد طريقة لتأمين انتقال سلس عندما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019.

وبعيداً عن الحدود الإيرلندية، تبقى أسئلة رئيسية أخرى تتعلق بالعلاقات التجارية المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي دون حل.

وقد حذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون التوصل لاتفاق" مازال أمرا محتملا"، مشيرا إلى أنه قد يتعين على قادة الاتحاد الأوروبي عقد قمة خاصة في نوفمبر المقبل إذا لم يتم التوصل لحل للقضايا الرئيسية.

وطرح توسك الاحتمال في خطاب لقادة الاتحاد، تم نشره اليوم ، قبل اجتماع الغد في النمسا.

وبدون التوصل لاتفاق، سوف يتم وقف العمل بقواعد الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، مما سوف يعرقل حركة البضائع والخدمات والأشخاص عبر الحدود، ومن المرجح أن يؤدي إلى فوضى بالجانبين.

وكتب توسك في خطاب دعوته للقادة لحضور القمة" مصلحتا المشتركة تكمن في الحد من الضرر الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. للأسف، سيناريو عدم التوصل لاتفاق مازال محتملا". وأضاف" ولكن إذا تعاملنا بمسؤولية، سوف نتجنب كارثة".