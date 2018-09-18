وزير الخارجية السوداني يترأس وفد بلاده في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

الخرطوم (أ ش أ)

يشارك السودان بوفد رفيع، يترأسه وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد، في الدورة رقم 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي افتتحت أعمالها، اليوم الثلاثاء، بنيويورك.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه من المقرر أن يصل وفد بلادها إلى نيويورك يوم الأحد المقبل.

وأوضحت أن بيان السودان المزمع تقديمه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيتطرق إلى قضايا التنمية والسلام في البلاد، وجهود الحكومة في حفظ السلم والأمن إقليميًا ودوليًا، وعكس جهود السودان في إرساء السلام بجنوب السودان ودول الجوار.

ويعقد الوفد السوداني لقاءات مهمة، من بينها اللقاء الخاص الذي تنظمه الأمم المتحدة عن دارفور، والذي يناقش خطط الانتقال إلى مرحلة البناء والتعمير، وخروج بعثة اليوناميد.