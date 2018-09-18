وزير الري السوداني يؤكد الأهمية الكبيرة للعلاقات مع مصر

الخرطوم (أ ش أ)

أكد وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، المهندس خضر قسم السيد، الأهمية الكبيرة لعلاقات بلاده مع مصر، مشددا على استمرار التعاون بين البلدين.

وقال قسم السيد -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم، على هامش اجتماعات الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل - إن اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان عمرها نحو 60 عاما، وطوال تلك الفترة لم يحدث أي خلل في التعامل بسبب الاتفاقية.

وأكد أن كلا الطرفين يحترمان الاتفاقية ويلتزمان بها، وهي ذاتها دليل على عمق العلاقات بين البلدين، موضحا أنها هيئة فنية وواحدة من ثمار اتفاقية 1959، للإشراف على تنفيذ الاتفاقية، وعمل ما يمكن لإدارة مياه النيل سواء من الدراسات أو المشروعات.