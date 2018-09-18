في أول زيارة خارجية له.. رئيس الوزراء الباكستاني يصل السعودية

الرياض (د ب أ)

وصل رئيس وزراء باكستان عمران خان إلى المدينة المنورة، غرب السعودية، مساء الثلاثاء، في أول زيارة خارجية له عقب توليه المنصب مؤخرًا، حيث من المقرر أن يلتقي بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لبحث آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والحرب على الإرهاب بالإضافة إلى تطوير العلاقات بين البلدين.

وقال بيان رسمي إن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، وسفير باكستان لدى السعودية هاشم بن صديق، وأعضاء القنصلية ورئيس البعثة الباكستانية بالمدينة المنورة محمد فاروق رشيد، كانوا في استقبال خان لدى وصولة إلى المدينة المنورة قبل أن يقوم بزيارة المسجد النبوي الشريف.

وأعلنت باكستان أن رئيس وزرائها عمران خان، سيتوجه في زيارة رسمية إلى السعودية، اليوم الثلاثاء، وتستغرق يومين.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الباكستاني لقاء ثنائيا مع الأمير محمد بن سلمان، وسيستقبله أيضا الملك سلمان، كما سيلتقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين.

وسيغادر خان السعودية إلى أبوظبي مساء غد الأربعاء، لمناقشة العلاقات الثنائية مع ولى عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.