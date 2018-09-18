"الشيوخ الأمريكي" يمرر مشروع قانون للإنفاق بقيمة 854 مليار دولار

واشنطن (أ ش أ)

يسابق مجلس الشيوخ الأمريكي الزمن لتفادي الإغلاق الحكومي الثالث للعام الجاري قبل انقضاء الموعد النهائي بنهاية الشهر الجاري.

وصوّت اليوم الثلاثاء، 93 عضوا من مجلس الشيوخ، لصالح تمرير مشروع قانون للإنفاق بقيمة 854 مليار دولار، مقابل 7 أعضاء رفضوا مشروع القانون الذي يتضمن تمويل وزارات الدفاع والصحة والخدمات الإنسانية والعمل والتعليم والتي تمثل نصيب الأسد من إجمالي الإنفاق الحكومي.

وبحسب صحيفة (ذي هيل) الأمريكية، فإن مشروع القانون يتضمن مشروع قانون آخر مؤقتًا لتمويل باقي إدارات الحكومة حتى الـ 7 من ديسمبر المقبل.

ويمثل هذا التمرير لمشروع قانون الإنفاق انتصارًا مهما لقائد أغلبية مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري، ميتش ماكونيل، الذي سعى إلى تفادي مشروع قانون شامل آخر قبل أقل من شهرين على انتخابات منتصف المدة، حيث تكون سيطرة الكونجرس على المحك.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يصادق فيها مجلس الشيوخ على تمويل خدمات العمل والصحة والتعليم خارج مشروع قانون شامل منذ عام 2007.

ويعني الإغلاق الحكومي وقف جميع الخدمات الحكومية التي يتم تمويلها من جانب الكونجرس؛ ويتأثر سير العمل داخل مؤسسات الدولة، كما يتأثر الاقتصاد سلبا بذلك، وتكون الدولة غير ملزمة بدفع رواتب للموظفين الفيدراليين عن مدة الإغلاق.