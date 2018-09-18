فرناندو حداد يتعهد بعدم العفو عن دا سيلفا حال انتخابه رئيسًا للبرازيل

ريو دي جانيرو (د ب أ)

قال المرشح الرئاسي في البرازيل فرناندو حداد، اليوم الثلاثاء، إنه لن يصدر عفوًا عن الرئيس الأسبق لويز ايناسيو لولا دا سيلفا المحكوم عليه بالسجن 12 عاما بتهمة الفساد، حال فوزه في انتخابات الرئاسة المقررة في أكتوبر المقبل.

واختار حزب العمال في البرازيل، حداد الأسبوع الماضي، ليحل محل لولا مرشحا في انتخابات الرئاسة. ومنعت السلطة القضائية البرازيلية لولا دا سيلفا من الترشح بعد إدانته.

وقال حداد لمحطة إذاعة (سي.بي.إن) وبوابة أخبار (جي1)، إن من المرجح أن يلغي القضاء إدانة لولا خلال عملية الاستئناف، مضيفاً أن العفو "ليس على جدول الأعمال".

وأكد أنه لا يعتزم إصدار عفو عن لولا دا سيلفا.

وحكم على دا سيلفا بالسجن في أبريل الماضي، بعد إدانته بالفساد على خلفية تجديد منزل شاطئي بأموال شركة تسعى للحصول على عقود من شركة النفط الحكومية العملاقة بتروبراس.