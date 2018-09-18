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وزير الدفاع الروسي يبحث مع نظيرته الفرنسية التسوية في إدلب

08:19 م الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
وزير الدفاع الروسي يبحث مع نظيرته الفرنسية التسوية في إدلب

وزير الدفاع الروسي ووزيرة الدفاع الفرنسية

القاهرة - مصراوي:

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، ناقش خلال مكالمة هاتفية مع وزيرة الدفاع الفرنسية، فرانسوا بارلي، تنفيذ المذكرة الروسية — التركية حول إدلب الموقعة يوم أمس، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وجاء في البيان: "وزيرا الدفاع الروسي والفرنسي ناقشا بشكل مفصل مختلف تفاصيل تنفيذ المذكرة التي تم توقيعها يوم أمس في سوتشي مع الجانب التركي حول تسوية الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب".

وأطلع شويغو وزيرة الدفاع الفرنسية على تفاصيل كارثة الطائرة الروسية في سوريا، معربا عن شكره على إبداء فرنسا استعدادها لمساعدة روسيا في إجراء عمليات البحث في مكان سقوط طائرة "إيل-20"، مؤكدا أن موسكو تملك ما يكفي من القدرات لإكمال تلك العمليات.

كما بحث الجانبان بالتفصيل الاتفاق حول تحقيق استقرار في منطقة خفض التصعيد بإدلب السورية الذي وقعه الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، نتيجة مباحثاتهما في مدينة سوتشي أمس الاثنين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت رصد إطلاق صواريخ من الفرقاطة الفرنسية Auvergne الناشطة في شرقي المتوسط في الوقت الذي اختفت فيه "إيل-20" عن الرادارات قبل إسقاطها بنيران الدفاعات الجوية السورية، وبالتزامن مع قيام الطيران الإسرائيلي بقصف مواقع في محافظة اللاذقية السورية.

وزارة الدفاع الفرنسية سيرجي شويغو فرانسوا بارلي الطائرة الروسية سوريا

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