رئيس الاتحاد الأوروبي: زيارتي لمصر أقنعتني بتعميق التعاون مع القاهرة

بروكسل (أ ش أ)

قال رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، اليوم الثلاثاء، إن زيارته الأخيرة لمصر عززت القناعة بضرورة تعميق التعاون مع القاهرة وباقي الأطراف في المنطقة في عدة مجالات، من أهمها مكافحة الهجرة.

جاء ذلك في رسالة وجهها توسك لزعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد لحضور القمة الأوروبية غير الرسمية المقررة يومي غد وبعد غد في مدينة سالسبورج النمساوية .

وأوضح توسك أن مصر وضعت في أولوياتها العمل على منع تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر شواطئها وأراضيها، وهذا أدى إلى عدم وجود أي حالة تهريب انطلاقا من مصر خلال العام الحالي.

وفي سياق منفصل، أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي -في رسالته- عزمه الدعوة لعقد اجتماع قمة بين الاتحاد وجامعة الدول العربية في بداية العام القادم.