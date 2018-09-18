استشهاد فلسطينيين وإصابة العشرات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمال غزة

غزة (د ب أ)

استشهد فلسطينيان وأصيب عشرات آخرين اليوم الثلاثاء، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة بحسب مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن شابين استشهدا برصاص الجيش الإسرائيلي وجرى نقل جثتيهما إلى المستشفى (الاندونيسي) في شمال قطاع غزة.

وأضافت أن عشرات آخرين أصيبوا برصاص حي ومطاطي وحالات اختناق خلال مواجهات جرت قبالة معبر (بيت حانون/إيرز) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية شمال القطاع.

واندلعت المواجهات عقب تظاهرة دعت إليه الهيئة العليا لمسيرات العودة للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.

وكان فلسطينيان قتلا فجر اليوم في غارة جوية إسرائيلية قرب السياج الفاصل بين جنوب قطاع غزة وإسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت شبان حاولوا وضع عبوة ناسفة قرب السياج الفاصل.