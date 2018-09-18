ترامب يتهم الصين بمحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية

واشنطن (أ ش أ)

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الصين بمحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية من خلال الحرب التجارية.

وقال ترامب في تغريدة نشرها علي موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن "الصين تحاول بشكل واضح التأثير على الانتخابات وتغييرها عن طريق الهجوم علي مزارعينا وعمال المصانع وبسبب ولائهم لي".

جاء ذلك، بعد أن قالت الصين إنها ستتخذ تدابير مضادة عقب إعلان الرئيس الأمريكي فرض رسوم جديدة على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة يبدأ تطبيقها الأسبوع المقبل.

وكان المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو قد صرح -في وقت سابق- بأن الولايات المتحدة تستعد لفرض تعريفات جمركية جديدة على صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بقيمة 200 مليار دولار "قريبا".