وزير الطاقة الأمريكي: على أوروبا أن تقلل اعتمادها على الغاز الروسي

بوخارست (أ ش أ)

قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي على أوروبا أن تقلل من اعتمادها على الغاز الروسي وتنويع مصادر الطاقة.

وأضاف بيري -في تصريح خلال قمة مبادرة البحار الثلاثة الهادفة لتحسين العلاقات بين أوروبا الشرقية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في العاصمة الرومانية بوخارست- أن هناك أمنا كبيرا في تنوع الطاقة، معتبرا أن أمن الطاقة مساو للأمن القومي.

وأشار بيري -حسبما ذكرت قناة (فوكس) الأمريكية- إلى أن اعتماد أوروبا على الغاز الروسي ازداد من 30% إلى 40% خلال السنوات الأخيرة؛ واصفا ذلك بأنه "مصدر للقلق".

وتابع أن "دول شرق ووسط أوروبا تواجه تحديات بسبب المزود الواحد (للغاز) والموقف العدواني لروسيا"، مشيرًا إلى المشروع النووي في جمهورية التشيك والتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأسود كمصادر بديلة للطاقة.

وكان رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافتسكي قد قال في وقت سابق إن بلاده ترغب في أن تلعب الولايات المتحدة دورا حيويا في أوروبا الشرقية لتقوية القارة بأسرها.

من جانبه، وصف رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس -الذي تستضيف بلاده القمة الثالثة للمبادرة على مدى يومي الاثنين والثلاثاء- الوجود الاقتصادي للولايات المتحدة بأنه "محفز للتعاون الاقتصادي في المنطقة".

وأعلن يوهانيس أن ألمانيا -التي لديها مصالح اقتصادية متعددة في المنطقة- ستصبح دولة شريكة في مبادرة البحار الثلاثة، كما كشف النقاب عن أن سلوفينيا ستستضيف القمة المقبلة لعام 2019.

وناقش رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ووزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ورئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش، ورؤساء دول آخرين نحو 40 مشروعا تهدف إلى تعزيز الاتصال الإقليمي في مجالات النقل والطاقة والرقميات.

يذكر أن مبادرة البحار الثلاثة التي انطلقت عام 2015، بمشاركة 12 دولة من وسط أوروبا وشرقها، تقع بين البحر الأدرياتيكي وبحر البلطيق والبحر الأسود.