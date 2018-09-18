"اقتحمن عالم الرجال".. سعوديات يتدربن على الملاكمة تحت إشراف النعيمي

القاهرة - مصراوي:

أحكمت الشابة السعودية فاطمة النعيمي، شدَّ وثاق يدها حول معصمها، وارتدت قفازاتها بحماس، قبل بدء تدريب نزال الملاكمة بين المتدربات، داخل قاعة للملاكمة بأحد الأندية الرياضية المتخصصة بمدينة الخبر شرق السعودية.

تتحرك النعيمي بخفة حول كيس اللكم الذي تبرحه ضربًا، خلال التمارين على الملاكمة، وتتعالى أصوات اللكمات، لتتقدم باتجاهها الشابة إسراء قادري لتشاركها الملاكمة الودية، وتبدآن بلكم بعضهما البعض بالضربات الصاعدة أو الجانبية أو المستقيمة، وتلعبان بحماس كبير وتصدران الصرخات أثناء تبادل اللكمات، بينما تطلق بقية الشابات المتدربات والمتابعات لهن صرخاتهن تشجيعًا لزميلتيْهن المتبارزتين.

تمارس هؤلاء الشابات هذه الهواية بشغف وعشق، حسبما ذكرت "العربية"، في حصص الملاكمة و"الكروس فت" والجمباز ورياضات قتالية عدّة، ويستعرضن مهاراتهن الكلاسيكية في الملاكمة كالسرعة والفعالية والقوة.

وشاركت "العربية.نت" الشابات تدريبهن في حصص الملاكمة، والتقت مدربتهن فاطمة النعيمي، التي عشقت الفنون الرياضية، وأحبت رياضة الملاكمة، وانتسبت إليها وثابرت في تدريبات مكثفة لتتقدم فيها باختلاف برامجها ومستوياتها، لتصبح أول سعودية تحصل على ماستر في برنامج Pink Gloves Boxing.

وتنتقل فاطمة بين مدينتي الخبر وجدة لتعلم الشابات معها في حصص رياضية متخصصة للملاكمة وقواعد الرياضة، ليصبحن فيما بعد مدربات محترفات، وتنتقل المتدربات في مراحل تعلم قوانين وقواعد الملاكمة، مرورًا بالتدريب وانتهاء بتقديمها على أرض المنافسة، بعد أن انتهت من تدريب 25 شابة أتقنّ فنّ الملاكمة.

وترى الشابات المتدربات، أن رياضة الملاكمة فن نبيل للدفاع عن النفس، وتمكن من إتقانه بعد أن اكتسبن مهارات عديدة في حصص تدريب فن الملاكمة، وتقول إسراء قادري: "الملاكمة رياضة الروح تعطي اللياقة والذكاء وتغذي الروح وهي طريقة للدفاع عن النفس عند الحاجة"، لذلك تشجع الشابات على ممارستها، ودعت قادري الشابات إلى تعلم هذه الرياضة، لما لها من أهمية في صقل شخصية المرأة ولياقتها البدنية والذهنية.

فالملاكمة رياضة بزغت في مجتمع يراها حكرا على الرجال، ومن الصعب على الفتاة مزاولتها، في وقت اتخذت النوادي حصصا تدريبية مخصصة لها خطوة غير معتادة، حيث انخرطت الشابات بتعلم رياضة الملاكمة وإتقان فنونها.

نشر ثقافة الملاكمة لدى الفتيات

وتسعى الشابات لتمكين جيل من الفتيات لم يمارسن رياضة الملاكمة من خلال نشر ثقافة فنون رياضية جديدة، باعتبار أنها تساعدهن في التعامل مع ضغوط الحياة، من خلال جعلهن أكثر قوة بدنيا ونفسيا، وتراهن النعيمي على الانتشار الجماعي للملاكمة، بالمواظبة على التدريبات تلو الأخرى، كما يمكن فتح الطريق لاحقا أمام انتشارها في حصص الرياضة المدرسية، وتعويد الطالبات عليها، لتقتحم المرأة السعودية ملاعب الرياضة في شتى الميادين بما فيها قاعات الملاكمة الأكثر إبهارا للفتيات بين الألعاب الرياضية.