وزير الخارجية البريطاني: المملكة المتحدة ستزدهر مع أو بدون البريكست

طوكيو (أ ش أ)

قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستزدهر سواء بإبرام اتفاق بشأن علاقة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروجها من التكتل (بريكست) العام المقبل أو بدونه.

وأضاف هانت - في مقابلة أجراها في العاصمة اليابانية طوكيو أوردت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية مقتطفات منها - أنه "من المحتمل عدم إبرام اتفاق بشأن البريكست ، ولكن لا أعتقد أن حدوث ذلك سيكون في مصلحة أي شخص، لذا نحن متفائلون بأننا سنتوصل لاتفاق، ولكن هناك الكثير من العمل يجب القيام به لتحقيق ذلك ".

وتابع هانت أن "المملكة المتحدة ستزدهر وتنجح كأحد الاقتصاديات القوية في العالم بغض النظر عن النتيجة التي ستسفر عنها تلك المحادثات"، مشيرا إلى أن بلاده تتمتع ببيئة مواتية للأعمال التجارية وجامعات قوية .

ودافع هانت عن مقترح حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي حول اتفاق البريكست الذي تعرض لهجوم شديد من سلفه بوريس جونسون، قائلا: "بالطبع بوريس جونسون لم يتفق مع بعض قرارات السياسة التي اتخذتها ماي، ولكن يتعين على تيريزا ماي ليس التحدث باسم الـ52% الذين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي فحسب، بل عليها أن تتحدث نيابة عن 100% من البلاد".

كما رحب هانت بالقمة التي بدأت اليوم بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، مضيفا أنه حان الوقت لكي تتخذ كوريا الشمالية خطوات ملموسة نحو القضاء على أسلحتها النووية.

وأشار هانت إلى أن بريطانيا مستعدة لتخفيف العقوبات المفروضة على بيونج يانج إذا كان هناك دليل ملموس على حدوث تغيير من الجانب الكوري الشمالي .

ويزور وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت العاصمة اليابانية طوكيو للمشاركة في الحوار الاستراتيجي السنوي البريطاني-الياباني وعقد محادثات مع نظيره الياباني تارو كونو.