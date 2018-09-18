موسكو تستدعي نائبة السفير الإسرائيلي على خلفية إسقاط الطائرة الروسية

تل أبيب (د ب أ)

استدعت الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، نائبة سفير إسرائيل في روسيا، كارين كوهين-جات، وذلك على خلفية إسقاط طائرة عسكرية روسية قبالة السواحل السورية أمس، وذلك وفقا لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

ورفض إيمانويل نحشون المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الكشف عن أي تفاصيل بشأن الاجتماع.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت اليوم الثلاثاء، استدعاء السفير الإسرائيلي في موسكو، بعدما حمّلت روسيا إسرائيل المسؤولية عن إسقاط الطائرة طراز "إيل – 20" بنيران الدفاعات الجوية السورية.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية الميجور جنرال إيجور كوناشينكوف قال إن الطيارين الإسرائيليين عمدوا إلى التستر بالطائرة الروسية ما جعلها عرضة لنيران الدفاعات السورية، وهو الأمر الذي تسبب في سقوطها.

وأكد وزير الدفاع الروسي سيرجى شويجو أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حادث إسقاط الطائرة ومن ثم مقتل 15 جنديا روسيا كانوا على متنها.