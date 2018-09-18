الرئيس الكوري الجنوبي: أشكر كيم جونج-أون على قراره لفتح عصر جديد

سول (أ ش أ)

وجه الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن اليوم الثلاثاء، الشكر للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون على قراره لفتح عصر جديد.

جاء ذلك خلال لقاء القمة بين الرئيس مون والزعيم كيم التي عقدت اليوم في مقر اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي في بيونج يانج.

وذكر مون -وفقا لوكالة الانباء الكورية الجنوبية يونهاب- أنه اجتمع مع كيم 3 مرات خلال الـ 5 أشهر الماضية، مؤكدا أنه يأمل في أن تقدم القمة هدايا للأمة بمناسبة عيد الحصاد من خلال تحقيق نتائج جيدة.