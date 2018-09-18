الكويت تعزي نيجيريا في ضحايا الفيضانات الطبيعية

الكويت (أ ش أ)

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، برقية عزاء إلى الرئيس النيجيري محمد بخاري، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات النيجيرية، وأسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين، وتدمير المرافق العامة والممتلكات.

وأعرب أمير الكويت - في برقية العزاء - عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات، سائلا الله جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر، ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وأن يتمكن المسؤولون في نيجيريا من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتي عزاء مماثلتين إلى الرئيس النيجيري.