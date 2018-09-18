"التزود بالوقود في الجو".. خطة أمريكية جديدة لجعل المقاتلات أكثر فتكًا

القاهرة - مصراوي:

ذكرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، أن القوات البحرية في الولايات المتحدة تعتزم إجراء أول اختبار لطائرة "درون" متقدمة جرى تصميمها لأجل نقل الوقود إلى المقاتلات في الجو، وتم تحديد تاريخ هذه التجربة في سنة 2021.

وأضافت المجلة، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز عربية"، فإن دخول طائرة "MQ 25" إلى الخدمة في العقد المقبل، سيحدث تطورا ثوريا في المجال العسكري.

وفي حال أدت هذه المقاتلة الدور الذي صممت لأجله على نحو ناجح، فإنها ستؤدي إلى مضاعفة النطاق الهجومي لدى مقاتلات من طراز "إف 18" و"إف 35" وهو ما سيجعلها أكثر فتكا بأهداف العدو.

وأوضحت المتحدثة باسم قيادة الخدمات البحرية والجوية في الجيش الأمريكي، جيمي غاسروف، أن الاختبار سيجري سنة 2021، لكن الطائرة ستبدأ العمل على الأرجح بحلول 2024.

وأوعزت قوات البحرية الأمريكية مؤخرا بصفقة لشركة "بوينغ" حتى تشرف على تطوير واختبار "الدرون"، وسط تساؤلات حول تأثير هذه الطائرة على مجريات الحرب العسكرية.

وبما أن التقنية العسكرية تتقدم يوما بعد الآخر فإن أهمية هذه "الدرون" تكمن في ضمان انطلاق المقاتلات من مواقع بعيدة وتفادي اقتراب حاملة الطائرات من أراضي العدو.