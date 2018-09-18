المحكمة العليا في الهند تنظر دعوى ضد صفقة مقاتلات فرنسية

نيودلهي- (د ب أ):

أرجأت المحكمة العليا في الهند اليوم الثلاثاء نظر دعوى تتعلق بصفقة مقاتلات فرنسية مثيرة للجدل بين الهند وفرنسا، كانت تسببت في عاصفة سياسية.

وأمرت المحكمة بتأجيل نظر القضية إلى العاشر من أكتوبر.

وكانت حكومتا الهند وفرنسا وقعتا اتفاقية في عام 2016 تتعلق بشراء 36 طائرة مقاتلة طراز "رافال" جاهزة للطيران، لصالح سلاح الجو الهندي.

والطائرة "رافال" هي طائرة مقاتلة متعددة المهام تنتجها شركة "داسو" لتصنيع الطائرات.

وجاء الاتفاق بعد أربع سنوات من وضع حكومة ائتلافية بقيادة حزب "المؤتمر الوطني الهندي" خطة لشراء 126 طائرة، يتم شراء 18 منها في حالة جاهزية للطيران، و108 أخرى تنتجها "داسو" في الهند، بالتعاون مع شركة" هندوستان آيرونوتيكس" المملوكة للدولة.

ويؤكد حزب المؤتمر، الموجود حاليا في المعارضة، أن الحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، من حزب "بهاراتيا جاناتا"، ستشتري الطائرات بسعر مبالغ فيه.

ونفت وزيرة الدفاع نيرمالا سيثارامان هذه المزاعم وقالت إن السعر الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات خاضتها حكومتها جاء أقل بـ9% عن ذلك الذي اتفقت عليه الحكومة التي كان يقودها حزب المؤتمر.

وفي القضية التي تنظرها المحكمة العليا، يسعى مقيم الدعوى إلى استصدار أمر بوقف الصفقة بزعم وجود تناقضات فيها.