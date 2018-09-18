هآرتس: طائرة بريطانية كانت تحلق وقت سقوط المقاتلة الروسية في سوريا

كتبت- هدى الشيمي:

قالت هآرتس الإسرائيلية إن طائرة بريطانية كانت تحلق في الأجواء وقت سقوط المقاتلة الروسية في سوريا، وهو الحادث الذي وجهت أصابع الاتهام فيه إلى إسرائيل.

وترى هآرتس أن الأحداث المتعلقة بسقوط الطائرة الروسية إيل-22 قبالة سوريا يكتنفها الغموض، وأن هناك العديد من الأمور غير الواضحة في هذا الحادث، مشيرة إلى هناك مشكلة بين الحلفاء الروس والسوريين.

قالت الصحيفة، في تحليل منشور على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، إن الأحداث التي وقعت مساء يوم الاثنين قبالة السواحل البحرية السورية مازالت غامضة. وما هو معروف حتى الآن هو أن هدفًا بالقرب من مدينة اللاذقية تعرض للهجوم، واُطلقت صواريخ سورية مضادة للطائرات ضد الصواريخ والطائرات التي تهاجمها، وأُصيبت طائرة روسية وتحطمت وسقطت في البحر، وقُتل 15 عسكريًا كانوا على متنها.

وأوضحت أن قادة إسرائيل سبق أن اعترافوا بأنهم شنوا هجمات مماثلة ضد بعض الأهداف الإيرانية في سوريا، من أجل منع توصيل الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله الشيعي اللبناني.

وذكرت هآرتس أن إسرائيل نادرًا ما تعترف بتنفيذها لهجمات من هذا النوع، موضحة أن الهجمة الأخيرة تختلف تمامًا عن أي هجوم آخر حدث في هذه المنطقة لعدة أسباب، أولها أنها كانت ضد هدف بالقرب من قاعدة حميميم الجوية الروسية، علاوة على أن وزارة الدفاع الروسي نشرت بيانًا رسميًا لم تدِن فيه إسرائيل فقط على الهجوم، ولكنها ألقت باللوم أيضًا على البحرية الفرنسية، وهذا ما نفته فرنسا.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن فرنسا انضمت إلى الولايات المتحدة وبريطانيا في تحذير الرئيس السوري بشار الأسد من استخدام نظامه أسلحة كيماوية في معركته المرتقبة في مدينة إدلب، وهي أخر معاقل المعارضة في سوريا.

"من الواضح أن شيئًا ما كان يحدث ليلة الإثنين" هكذا تقول هآرتس إن الطائرات والقذائف الإسرائيلية والفرنسية لم تكن الوحيدة التي تحلق في المجال الجوي بالمنطقة، ولكن الرادار المدني تتبع طائرة بريطانية جوية، والتي على غير العادة قامت بتشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال التابعة لها وحاولت أن تتجنب التورط في عمليات اطلاق النار فوق اللاذقية.

ولفتت الصحيفة إلى أن البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسي كان مُفصلاً كما أنه صدر بسرعة كبيرة، ووجه اللوم إلى النظام السوري الذي أسقط الطائرة بسبب خطأ غير مقصود، وإلى إسرائيل باعتبارها تعمدت خلق موقف خطير والسماح بحدوث ذلك، وإبلاغها عن عمليتها العسكرية من خلال الخط الساخن قبل دقيقة واحدة من تنفيذ الضربة.

تجد هآرتس أن هناك عدة أسباب تدفع للشك في التفاصيل الأساسية بخصوص هذا الهجوم، فمن المحتمل أن تكون إسرائيل من نفذ الهجوم، ولكن تدخل فرنسا في المسألة ما زال مثيرًا للفضول وغير مفهوم.

ومنذ تدخل روسيا في الأزمة السورية تجنب كل المسؤولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين، بداية من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وحتى أصغر مسؤول، القيام بأي تصرف من شأنه إزعاج الكرملين، أو الحاق أي ضرر بروسيا.

وتشير الصحيفة إلى أن الخلافات وسوء التفاهم الذي يحدث بين روسيا وإسرائيل يتم حله سرًا.

وترى هآرتس أنه يصعب تخيل أن إسرائيل قد تعرض ترتيباتها مع روسيا إلى الخطر، ما يقوض حريتها في استهداف مواقع إيرانية في سوريا.

وذكرت هآرتس أن القوات العسكرية السورية والروسية تعملان معًا دائمًا، وتستخدم سوريا الطائرات والصواريخ الروسية الصنع، ما يجعل مسألة سقوط الطائرة بسبب خطأ سوري غير مقصود أمر يصعب تصديقه.

وربما يكون تأخر إسرائيل في إخطار القيادة العسكرية الروسية في سوريا أحد أسباب سقوط المقاتلة، ولكن الحادث يوضح أن هناك مشكلة بين الحلفاء الروس والسوريين، وفقًا لهآرتس.

وتجد الصحيفة الإسرائيلية أن السرعة التي أدانت بها روسيا إسرائيل، قبل القيام بتحقيق دقيق يوضح ملابسات وحقيقة الأمور، يُشير إلى أن موسكو لا تريد الاعتراف بوجود مشكلة حقيقية بينها وبين دمشق.

وتؤكد هآرتس أن المسؤولين العسكريين في كلا الجانبين سيكتشفان الحقيقة، ولكن أيا كانت ماهيتها، فإن إسرائيل ستضطر لوضع حدود لأفعالها وكلماتها في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وتقول إن روسيا تعرف الحقيقة، ولكنها تريد إلقاء اللوم على جهة ما، لتبرير الكارثة الإنسانية والعسكرية التي ألمت بهم، ولا يمكنهم لوم حلفائهم السوريين، لذا ستتحمل إسرائيل مسؤولية هذا الفعل أمام الجميع، ولكن إذا واجهت علاقة بوتين ونتنياهو الوثيقة أي مشكلة، ستجد تل أبيب طريقة لتجاوز الأمر، وستشن المقاتلات الإسرائيلية هجومًا على الأهداف الإيرانية في سوريا في وقت قريب.