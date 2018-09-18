فيضانات نيجيريا تودى بحياة 100 شخص

لاجوس- (د ب ا):

قالت السلطات النيجيرية اليوم الثلاثاء إن نحو 100 شخص لقوا حتفهم بسبب الفيضانات التي ضربت البلاد خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال ساني داتي، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ: "استنادا إلى البيانات المتاحة لدينا، لقى مئة شخص حتفهم في عشر ولايات نتيجة الفيضانات".

وأضاف: "الرقم مرشح للزيادة في ظل تحديث البيانات".

وقالت الرئاسة النيجيرية في موقع "تويتر" إنه تم إعلان كارثة وطنية في أربع ولايات هي الأكثر تضررا من الفيضانات.

وحذر المسؤولون في وقت سابق من أن الأمطار الغزيرة قد تؤدي الى ارتفاع مستوى المياه بصورة أكبر من تلك التي تم تسجيلها في عام 2012، عندما لقى 363 شخصا حتفهم، ونزح أكثر من مليونين آخرين.