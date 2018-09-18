اطلاق سراح 13معتقلا عراقيا في البصرة

البصرة - (د ب أ):

أعلن مكتب مفوضية حقوق الإنسان في محافظة البصرة اليوم الثلاثاء عن اطلاق سراح 13 موقوفا تم اعتقالهم على خلفية المظاهرات والاضطرابات الأمنية التي شهدتها محافظة البصرة مؤخرا على خلفية سوء الخدمات.

وقال مهدبي التميمي مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان بالبصرة في تصريح صحفي :"تم إطلاق سراح 13 من المعتقلين بأحداث البصرة الأخيرة من قبل الأجهزة الأمنية بالبصرة".

من جانب اخر ، وصل الى محافظة البصرة اليوم رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي على رأس وفد نيابي لمتابعة تداعيات الاحداث في محافظة البصرة واجتمع على الفور بالمسؤولين فيها .

وقال الحلبوسي :" جئنا الى البصرة ممثلين عن الشعب العراقي كرسالة لأبنائها أن مجلس النواب لم ولن يدخر جهدا لدعم وخدمة البصرة وأهلها، نواصل التنسيق مع الحكومة الاتحادية والمحلية لأجل اعادة الحياة للبصرة ، وسنعزز ذلك بتفعيل بالجانب الرقابي والتشريعي".

وأضاف أن "البصرة رئة العراق الاقتصادية وعنوان تضحياته من أقصاه الى أقصاه في كل الأوقات وفي جميع المجالات ، وهناك ضعف وغياب للتخطيط في المؤسسات بشكل عام وسنعمل لإيجاد الحلول العاجلة لتلك المشكلة".

وأشار الحلبوسي إلى أن جميع المحافظات تعاني من موضوع نقل الصلاحيات والتلكؤ الذي يشهده وهو ما يتطلب مزيداً من التنسيق والتخطيط بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية.