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إسرائيل تأسف لمقتل عسكريين روس في سوريا وتحمّل دمشق المسؤولية

01:48 م الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
إسرائيل تأسف لمقتل عسكريين روس في سوريا وتحمّل دمشق المسؤولية

أرشيفية

القاهرة- (مصراوي):

أبدت حكومة الاحتلال الإسرائيلية أسفها لمقتل عسكريين روس جراء تحطم طائرة روسية إيل- 22 قبالة سوريا، اليوم الثلاثاء، حسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وقالت الوكالة إن إسرائيل تحمّل النظام السوري وإيران المسؤولية.

وتحمّل موسكو القوات الجوية الإسرائيلية اللوم، وتعهدت بالرد على تل أبيب بالطريقة المناسبة.

قال ديمتري بيسكوف، المتحدث الصحفي باسم الكرملين (بيت الحكم في روسيا)، إن موسكو تشعر بقلق بالغ بسبب الوضع.

كما استدعت الخارجية الروسية السفير الإسرائيلي في موسكو على خلفية حادثة طائرة "إيل-20" في سوريا.

واتصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بنظيره الإسرائيلي ليبرمان، وأخبره أن كل اللوم يقع على إسرائيل في اسقاط الطائرة، حسبما نقلته تقارير إعلامية روسية.

وأكد شويغو لنظيره الروسي أن تصرفات القوات الإسرائيلية غير مسؤولة، خاصة وأن قوات الاحتلال لم تُخبر القوات الروسية بأفعالها في سوريا.

الاحتلال الإسرائيلية سوريا روسيا دمشق

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