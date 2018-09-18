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مقتل امرأة وإصابة 9 آخرين جراء تصادم حافلة بقطار في النمسا

01:15 م الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
مقتل امرأة وإصابة 9 آخرين جراء تصادم حافلة بقطار في النمسا

ارشيفية

فيينا- (د ب أ):

أعلن الصليب الأحمر في النمسا أن سائقة حافلة لقيت حتفها وأصيب تسعة أشخاص آخرين، عندما اصطدمت الحافلة بقطار اليوم الثلاثاء في مدينة جراتس.

ووقع الحادث في مزلقان سكة حديد غير مؤمَّن بالبوابات ، ولكن إشارات المرور في التقاطع كانت تعمل في وقت الحادث، وفقا لشركة "جي.كيه.بي" للسكك الحديدية.

ولم يتضح على الفور سبب التصادم بين الحافلة التي كانت تقودها السائقة، 34 عامًا، وبين القطار المحلي.

وأصيب سبعة من ركاب الحافلة بجروح خطيرة، فيما أصيب شخصان آخران بجروح طفيفة.

فيينا النمسا حادث سير مدينة جراتس

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