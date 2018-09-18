نبيل العربي لمصراوي: "صفقة القرن" تضغط على الفلسطينيين فقط ولن تحقق السلام

كتب- محمد قاسم:

قال نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية السابق، إن ما يثار حول "صفقة القرن" التي تقول الولايات المتحدة إن هدفها حل القضية الفلسطينية لن يحقق السلام في المنطقة.

وأضاف العربي، ردا على سؤال مراسل مصراوي في حلقة النقاش المنعقدة بالجامعة الأمريكية لإحياء الذكرى الأربعين لاتفاقية "كامب ديفيد" حول ما تسمى صفقة القرن: " هم (الإسرائيليون والأمريكيون) لا يبحثون عن سلام، وما يفعلونه الآن هو الضغط على الفلسطييين فقط في الوقت الحالي".

وقال العربي في وقت سابق، إن مصر كانت ترغب في إنسحاب إسرائيل من كل الأراضي المحتلة عام 1967 لكن ذلك لم يحدث في اتفاقية 1978. مضيفا: "ذهبت للرئيس السادات وقابلته وقلت له لا توقع على الاتفاقية بتلك البنود، لأن أمريكا لم تكن تضغط بالشكل الكافي على قادة إسرائيل".

وأشار إلى أنه "لو لم تكن هناك اتفاقية كان من المتوقع أن تنشب حربا أخرى ولن ينسحب الإسرائليون من سيناء".

ويستضيف المؤتمر الذي يستمر ليوم واحد خبراء مشهورين، بعضهم من المشاركين في كامب ديفيد قبل أربعين عاماً، ليشاركوا بالحديث عن ذكريات المعاهدة وتقديم المعلومات والتحليلات وتحليل التأثير الإقليمي والدولي لكامب ديفيد على التاريخ المعاصر -بحسب بيان صادر عن المنتدى.

وشارك في النقاش كلا من: الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية المصري الأسبق، وأمين عام جامعة الدول العربية؛ والبروفيسور ويليم كوانت، عضو سابق في مجلس الأمن القومي، واستاذ سابق في جامعة فيرجينيا؛ والدكتورة بسمة كوضماني، المدير التنفيذي لمبادرة الإصلاح العربي؛ والبروفيسور شبلي تلحمي، أستاذ برنامج أنور السادات بجامعة ميريلاند.

وأدار حلقات النقاش السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري السابق وعميد كلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ والدكتور بهجت قرني، مدير منتدى الجامعة الأمريكية بالقاهرة