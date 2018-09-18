روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية حادثة طائرة "إيل-20" في سوريا

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تستدعي السفير الإسرائيلي في موسكو على خلفية حادثة طائرة "إيل-20" في سوريا، حسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية إسرائيل بتعمد التستر على الطائرة فتعرضت لنيران الدفاع السوري، ما تسبب في سقوطها، ومقتل 15 جنديًا كانوا على متنها.

أكد وزير الدفاع الروسي، سيرجى شويجو أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حادث إسقاط الطائرة الروسية قبالة السواحل السورية.

وأوضحت وكالة "إنترفاكس" الروسية أن هذا جاء خلال اتصال هاتفي أجراه شويجو مع نظيره الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان.

ومن جانبها رفضت إسرائيل التعليق على الأمر، وقالت إنها لا تعلق على بيانات صادرة عن حكومات أجنبية.