نبيل العربي: نصحت السادات بعدم التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد

كتب - محمد قاسم:

قال نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية السابق، إن الأمريكان لم يضغطوا بشكل كافٍ على إسرائيل خلال المباحثات التي سبقت اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1978.

وأضاف العربي، في تصريحات للصحفيين على هامش حلقة النقاش المنعقدة بالجامعة الأمريكية لإحياء الذكرى الأربعين لاتفاقية "كامب ديفيد": إن مصر كانت ترغب في إنسحاب إسرائيل من كل الأراضي المحتلة قبل 1967 لكن ذلك لم يحدث.

وتابع: "ذهبت للرئيس السادات وقابلته وقلت له لا توقع على اتفاقية بتلك البنود، لأن أمريكا لم تكن تضغط بالشكل الكافي على قادة إسرائيل".

ويستضيف المؤتمر الذي يستمر ليوم واحد خبراء مشهورين، بعضهم من المشاركين في كامب ديفيد قبل أربعين عاماً، ليشاركوا بالحديث عن ذكريات المعاهدة وتقديم المعلومات والتحليلات وتحليل التأثير الإقليمي والدولي لكامب ديفيد على التاريخ المعاصر -بحسب بيان صادر عن المنتدى.

ويشارك في النقاش كلا من: الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية المصري الأسبق، وأمين عام جامعة الدول العربية؛ والبروفيسور ويليم كوانت، عضو سابق في مجلس الأمن القومي، واستاذ سابق في جامعة فيرجينيا؛ والدكتورة بسمة كوضماني، المدير التنفيذي لمبادرة الإصلاح العربي؛ والبروفيسور شبلي تلحمي، أستاذ برنامج أنور السادات بجامعة ميريلاند.

ويدير حلقات النقاش السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري السابق وعميد كلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ والدكتور بهجت قرني، مدير منتدى الجامعة الأمريكية بالقاهرة