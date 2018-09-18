المبعوث الأممي إلى اليمن يغادر صنعاء

صنعاء- (د ب أ):

غادر مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، العاصمة صنعاء، بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام.

وقال مصدر محلي مسؤول طلب عدم الكشف عن أسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن المبعوث الأممي لم يتوصل حتى الان إلى نتيجة مرضية مع جماعة الحوثي لعودتهم إلى طاولة المباحثات.

وخلال زياراته التقى المبعوث الأممي بزعيم جماعة الحوثيين، عبدالملك الحوثي، وقادة لدى الجماعة وحزب المؤتمر الشعبي العام(الموالي للحوثيين)، تطرق فيها إلى الجوانب المتصلة بمباحثات جنيف، والترتيبات الممكنة لعقد جولة مباحثات قادمة لاستئناف العملية السياسية في اليمن.

وكان من المقترض انطلاق مباحثات السلام في جنيف، في السادس من الشهر الجاري، إلا أن جماعة الحوثي رفضت الحضور لعدم قبول التحالف العربي، إجلاء جرحى من العاصمة صنعاء إلى سلطنة عٌمان عبر الطائرة التي ستقل الوفد.

ولم يحقق المبعوث الأممي حتى الآن نتائج ملموسة في تحقيق السلام في اليمن، وسط تصاعد وتيرة الصراع المسلح في بعض أجزاء البلاد، من بينها محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وتتبادل الحكومة اليمنية الشرعية مسنودة بقوات التحالف العربي، الاتهامات مع جماعة الحوثي، بشأن عرقلة مباحثات السلام.