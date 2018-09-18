دونالد توسك يطالب بإنهاء " الاستياء المتبادل" بشأن الهجرة

بروكسل- (د ب ا):

طالب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم الثلاثاء قادة دول الاتحاد الأوروبي بإنهاء" استيائهم المتبادل" بشأن الهجرة، وذلك قبل المباحثات المقررة في مدينة زالتسبورج النمساوية، التي تهدف لإحراز تقدم بشأن هذه القضية.

وعلى الرغم من التراجع الحاد في أعداد المهاجرين الوافدين لأوروبا منذ بداية التدفق عامي 2015 و 2016، إلا أن هذه القضية عادت للأجندة السياسية خلال الأشهر الأخيرة عقب أن أغلقت إيطاليا موانئها أمام المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر، وأصرت على استقبال دول أوروبية أخرى لهم.

وقد انضمت الحكومة الشعبوية في إيطاليا للنمسا وعدة دول بوسط أوروبا في تبنى موقف متشدد، حيث يقولون إن الحل الوحيد لوقف الهجرة غير الشرعية هو تعزيز المراقبة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مع رفض محاولات إعادة توزيع طالبي اللجوء داخل التكتل .

وكتب توسك لقادة الاتحاد الأوروبي في خطاب دعواته للقمة المقررة يومي الأربعاء والخميس " إذا أرد البعض حل الأزمة، في حين أراد الآخرون استغلالها ، سوف تبقى بدون حل".

وأضاف" أتمنى أن نستطيع في زالتسبورج إنهاء الاستياء المتبادل والعودة لتوجه بناء".

وأشار توسك إلى أنه من خلال التعاون تمكن الاتحاد الأوروبي من إعادة مستويات تدفق المهاجرين إلى مستويات ما قبل الأزمة.