النظام السوري يرحب بالاتفاق الروسي-التركي حول إدلب

دمشق- (د ب أ):

رحب النظام السوري اليوم الثلاثاء بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين روسيا وتركيا أمس بشأن محافظة إدلب، آخر معقل للمسلحين في سورية.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين أن الجمهورية العربية السورية ترحب بالاتفاق حول محافظة إدلب، وتؤكد أنه "حصيلة مشاورات مكثفة بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد الروسي وبتنسيق كامل بين البلدين".

وشدد المصدر على أنه بينما ترحب الحكومة "بأي مبادرة تحقن دماء السوريين وتساهم في إعادة الأمن والأمان إلى بقعة ضربها الإرهاب، فإنها تؤكد على أنها ماضية في حربها ضد الإرهاب حتى تحرير آخر شبر من الأراضي السورية سواء بالعمليات العسكرية أو بالمصالحات المحلية".

وأوضح أن "اتفاق إدلب هو اتفاق مؤطر زمنيا بتواقيت محددة وهو جزء من الاتفاقيات السابقة حول مناطق خفض التصعيد التي نتجت عن مسار أستانة منذ بداية عام 2017 ".