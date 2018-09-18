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    ألمانيا : الاتفاق الروسي- التركي بشأن إدلب "إشارة جيدة"

    11:38 ص الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
    ألمانيا : الاتفاق الروسي- التركي بشأن إدلب "إشارة جيدة"

    وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

    بوخارست- (د ب أ):

    رحب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بالاتفاق الروسي-التركي بشأن محافظة إدلب السورية، معتبرا إياه "إشارة جيدة".

    وقال ماس اليوم الثلاثاء خلال زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست: "المهم الآن هو الاهتمام بتطبيق ما تم الاتفاق عليه... رأينا خلال الأعوام الماضية أن هناك اتفاقات لم يتم تطبيقها"، مضيفا أن كل ما يساهم في الحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية في إدلب أمر جيد.

    وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفق ونظيره التركي رجب طيب أردوغان أمس الاثنين على إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول محافظة إدلب حتى 15 أكتوبر المقبل. ومن المفترض بذلك الحيلولة دون شن قوات النظام السوري لهجوم كبير على المنطقة، آخر معقل للمسلحين في سوريا.

    ويقطن محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، نحو ثلاثة ملايين نسمة.

    بوخارست ألمانيا هايكو ماس محافظة إدلب

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