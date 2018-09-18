وزير الدفاع الروسي لنظيره الإسرائيلي: إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حادث إسقاط الطائرة
11:25 ص الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
موسكو- (د ب أ):
أكد وزير الدفاع الروسي، سيرجى شويجو، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حادث إسقاط الطائرة الروسية قبالة السواحل السورية.
وأوضحت وكالة "إنترفاكس" الروسية أن هذا جاء خلال اتصال هاتفي أجراه شويجو مع نظيره الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان.
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