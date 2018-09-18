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إدارة ترامب تفرض جمارك جديدة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار

11:20 ص الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
إدارة ترامب تفرض جمارك جديدة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار

(بي بي سي):

فرضت الإدارة الأمريكية تعريفة جمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار سنويا في إطار تصعيد للحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

ستفرض الجمارك الجديدة على حوالي 6 آلاف سلعة ومنتج يصل إلى الولايات المتحدة من الصين، فيما يُعتبر أكبر تعريفة جمركية تفرضها الإدارة الأمريكية على واردات من بلد أجنبي.

وتتضمن المنتجات الخاضعة للإجراءات الحمائية الأمريكية الجديدة حقائب اليد، والأرز، والمنسوجات في حين استثنى القرار بعض المنتجات التي كان متوقعا أن تخضع للرسوم الجمركية مثل الساعات الذكية وأقلام اللعب.

وتعهدت الصين في وقت سابق بأن ترد بالمثل على أي تعريفة جمركية تفرضها الولايات المتحدة بعد أن فرض ترامب تعريفة جمركية على سلع ومنتجات صينية بقيمة 34 مليار دولار في يوليو الماضي.

ويبدأ العمل بالتعريفة الجمركية الجديدة في 24 سبتمبر الجاري على أن تكون بقيمة 10 في المئة من قيمة السلع وترتفع بنهاية العام الجاري إلى 25% ما لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق تجاري ينص على خلاف ذلك.

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الإدارة الأمريكية تعريفة جمركية الحرب التجارية واشنطن بكين

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