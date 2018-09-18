ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار مانجخوت في الفلبين إلى 74 قتيلا

مانيلا - (د ب ا):

أعلنت الشرطة في الفلبين اليوم الثلاثاء أن حصيلة قتلى إعصار مانجخوت في البلاد ارتفعت إلى 74 شخصا، مع بقاء 55 شخصا في عداد المفقودين ومخاوف من أن يكونوا قد لقوا حتفهم.

وتم تسجيل معظم حالات الوفاة، نحو 60 حالة، في منطقة كورديليرا شمالي البلاد، التي تضم إقليم بينجويت، حيث دفن انهيار أرضي ضخم موقعا قديما للتعدين في بلدة ايتوجون.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة الوطنية بينينو دورانا بأن 52 شخصا من المفقودين هم أيضا من كورديليرا .

وأضاف أن المئات من رجال الشرطة والجيش وفرق الطوارئ والمتطوعين يساعدون في عملية البحث بين الوحل الكثيف والحطام عن المفقودين في موقع التعدين.

وقال دورانا :"لن نفقد الأمل و،مع صلواتنا، لن نتوقف حتى يتضح مصير كل من إخواننا الفلبينيين ... نأمل في أن ننقذ أي شخص حي".

وأضاف :"لا يزال من الممكن أن تحدث معجزات".

ووقع الانهيار الأرضي الأكبر في إيتوجون في قرية يوكاب ، حيث أسفر عن دفن مهجعين ومبنى إداري من طابقين تابع لكنيسة بروتستانتية.

وقال فيكتوريو بالانجدان ،عمدة إيتوجون، إنه من المعتقد أن ما بين 40 إلى 50 شخصا كانوا داخل هذه المباني عندما وقع الانهيار الأرضي في أعقاب أمطار غزيرة ناجمة عن الإعصار هطلت على المنطقة .

وقال بالانجدان إنه :"وفقا لرجال الإنقاذ، فإنهم يعتقدون أن هناك بعض الأشخاص يحتمل أن يكونوا على قيد الحياة ، ومن ثم فهم متحمسون لمواصلة عمليات البحث".

وكان إعصار مانجخوت قد ضرب شمال الفلبين السبت الماضي، واستمر لنحو 20 ساعة قبل أن يغادر في اتجاه جنوب الصين.

وتسبب الإعصار في نزوح نحو 219500 مواطن، وإلغاء نحو 300 رحلة جوية داخلية وخارجية. كما أنه عرقل حركة الملاحة، بحسب ما قاله مجلس الحد من المخاطر.

ويشار إلى أن الفلبين تتعرض لمتوسط 20 إعصارا سنويا،ما يتسبب في وقوع فيضانات وانهيارات أرضية وحوادث أخرى.