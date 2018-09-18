البرلمان العراقي يبدأ تلقي طلبات ترشيح منصب رئيس الجمهورية

بغداد- (د ب أ):

بدأ البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء تسلم طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والتي تستمر حتى يوم 23 من الشهر الجاري.

وأعلن مجلس النواب فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، مطالبا الراغبين بالترشيح وفق شروط قانونية تقديم الطلبات خلال الدوام الرسمي ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الاحد المقبل، حسبما أفادت مصادر برلمانية .

وتقضي شروط الترشيح أن يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين وكامل الأهلية وأتم الأربعين عاما من عمره وذو سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن، وأن لا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، وأن لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات المسائلة والعدالة أو أية إجراءات تحل محلها.

وأكدت المصادر أن "رئاسة مجلس النواب تؤكد على أن انتخاب رئيس الجمهورية سيجري خلال موعد اقصاه نهاية يوم الثاني من تشرين أول/أكتوبر المقبل تطبيقا للدستور العراقي".