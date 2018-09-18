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نقل 50 فتاة للمستشفيات بسبب عمليات ختان فاشلة في بوركينا فاسو

11:04 ص الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
نقل 50 فتاة للمستشفيات بسبب عمليات ختان فاشلة في بوركينا فاسو

حظر القانون الختان في بوركينا فاسو

(بي بي سي):

تتلقى حوالي خمسين فتاة العلاج من الآثار الصحية الناتجة عن عمليات ختان فاشلة أو تشوهات في المهبل في بوركينا فاسو، وفقا لمصادر رسمية.

وقالت لورانس مارشال إلبودو، وزيرة شؤون المرأة في بوركينا فاسو، إن مزيدا من الفتيات خضع لعمليات ختان، لكن لم تتعرف عليهن السلطات بعد.

وألقت الشرطة القبض على سيدة تبلغ من العمر 60 سنة وبعض آباء وأمهات الفتيات المتضررات من هذه الممارسة، إذ يُعتبر الختان من الممارسات غير الشرعية في بوركينا فاسو بموجب قانون صدر عام 1996.

ويواجه المتهمون بالضلوع في إجراء هذا النوع من العمليات عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وتشير إحصائيات إلى أن حوالي 75 في المئة من نساء وفتيات بوركينا فاسو خضعن للختان، لكن 9 في المائة منهن فقط راضيات عن هذه التجربة، وفقا لمنظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة.

وأُجريت عمليات الختان الأخيرة التي نتجت عنها تلك الإصابات في منطقة كايا التي تبعد حوالي مائة كيلو متر من العاصمة وأغادوغو في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الجاري.

وبلغ عمر بعض الفتيات اللاتي مررن بهذه التجربة حوالي أربع سنوات، وفقا لتقارير رسمية.

وأودعت عشرات الفتيات مستشفى كايا الإقليمي في حين أُرسلت 38 فتاة إلى المستشفى البروتستانتي في العاصمة.

وقال الطبيب ديادون وادراوغو، المسؤول عن علاج الفتيات، لبي بي سي إن حالة بعضهن خطيرة.

هذا المحتوى من

BBC
عمليات ختان بوركينا فاسو منظمة اليونسيف الأمم المتحدة

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