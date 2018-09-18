كيم جونج أون يستقبل رئيس كوريا الجنوبية في المطار لدى وصوله بيونجيانج

سول- (د ب أ):

استقبل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن في المطار، حيث عانقه، وظهرا وهما يتبادلان الكلمات الدافئة بعد هبوط الرئيس الكوري الجنوبي من الطائرة.

وسار كيم على طول سجادة حمراء إلى الطائرة مع زوجته ري سول جو، متقدما جمعا من الكوريين الشماليين. وكان مون وصل برفقة زوجته كيم جونج سوك.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" إن ظهور الزعيم الكوري الشمالي في المطار ، الذي تم بثه مباشرة ، كان "مفاجأة".

وبعد الترحيب المبدئي، حيا مون العديد من المسؤولين الكوريين الشماليين ووقف على منصة بجانب كيم ضمن مراسم الاستقبال.

وقال مون أمس الاثنين ، الذي عمل كوسيط في المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونجيانج ، إنه سوف يسعى للتوصل إلى "سلام نهائي ودائم" خلال القمة التي تستمر ثلاثة أيام.

من جهته أعلن كيم التزامه بنزع السلاح النووي خلال اجتماعات القمة مع مون في إبريل ومايو الماضيين، وكذلك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يونيو في سنغافورة.

لكنه لم يقدم أي تفاصيل ملموسة بشأن كيف ومتى سيتم استكمال العملية. في هذه الاثناء تعثرت المفاوضات بين واشنطن وبيونجيانج.

وفي الشهر الماضي ألغى ترامب زيارة مقررة لوزير خارجيته مايك بومبيو لكوريا الشمالية ، قائلا إنه لم يتم إحراز تقدم كاف بشأن نزع السلاح النووي.

ومن المقرر أن يعقد كيم ومون أول محادثات رسمية عصر اليوم الثلاثاء، حيث يشمل جدول المحادثات أيضا بحث إجراءات لتحسين العلاقات بين الكوريتين وخطوات لنزع فتيل التوتر العسكري.

يشار إلى أن البلدين في حالة حرب من الناحية الفنية، رغم اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الكورية 1950-1953.

كما سيتم إجراء المزيد من المحادثات غدا الأربعاء ‘، قبل عشاء وداع يقيمه كيم . ومن المتوقع أن يغادر مون عائدا إلى بلاده بعد غد الخميس.

يذكر أن القمة تأتي أيضا في وقت يحتدم فيه التوتر بين روسيا والولايات المتحدة، التي اتهمت موسكو بـ "الغش" لتفادي العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية والتدخل في تقرير مستقل للتستر على انتهاكات مزعومة.